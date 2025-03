BBB 25: Que horas toca o Big Fone e quais são os poderes para quem atender? Entenda dinâmica

O Big Fone vai tocar mais uma vez neste domingo, 9, no BBB 25. O brother que atender o telefone será levado a uma "loja misteriosa" e poderá escolher poderes que podem mudar os rumos da formação do paredão.

O Big Fone tocará por volta das 11h. Haverá uma interrupção na programação da Globo, entre os programas Viver Sertanejo e o Esporte Espetacular.

Entenda cada poder da ‘loja secreta’

Poder de Anular: O brother terá a chance de anular um voto recebido por ele na formação do paredão.

Poder do Não: O brother terá a chance de vetar a imunidade dada pelo anjo.

Poder do Dois: O brother terá um voto com peso dois durante a formação do paredão.

Poder do Desvio: O brother poderá retirar alguém da Mira do Líder - incluindo ele mesmo.

Poder da Imunidade: O brother ficará imune durante a formação do paredão.

Poder Supremo: O brother poderá trocar uma pessoa emparedada por outra. Ele poderá retirar ele mesmo do paredão, indicar a pessoa imunizada pelo anjo e até trocar a indicação do líder.