BBB 25: Maike ouve papo de rivais na Central do Líder e expõe para aliados

Maike, 30, compartilhou com seus aliados do BBB 25 (Globo) uma conversa que ouviu, pela Central do Líder, entre a turma do Quarto Anos 50.

O que aconteceu

O representante comercial ouviu o grupo avaliar se seria melhor para Aline, 32, um embate com João Gabriel, 22, ou com Gracyanne Barbosa, 41, no Paredão. O salva-vidas de rodeio e a musa fitness foram considerados por serem pessoas com quem a policial militar já se desentendeu na casa.

Guilherme, 27, apostou que Aline e o gêmeo de João Pedro, 22, vão juntos ao Paredão que se formará hoje. "É isso, BBB!", exclamou o Líder da semana, após escutar todo o papo entre os rivais.

Mais tarde, Maike se reuniu na área externa com os parceiros de jogo e expôs tudo o que escutou. "Eu escutei eles falando, tentando contar uns votos antigos. Estavam falando qual seria o melhor embate para ela [Aline]: se era melhor com você [João Gabriel] ou Gracyanne."

BBB 25 - enquete UOL: quem o Líder Maike vai indicar ao 8º Paredão? Resultado parcial Total de 2249 votos 52,07% Aline 6,71% Daniele 11,20% Diego 24,72% Vinícius 5,29% Vitória Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2249 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas