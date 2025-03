BBB 25: Joselma rebate reclamação de Aline: 'Problema seu se não gostou'

Aline, 32, queixou-se com Joselma, 54, por esta ter querido passar para ela o rótulo que Thamiris, 33, quis lhe imputar no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Ao ser entrevistada pela nutricionista como a 'mais problemática da casa', Delma insinuou que a policial era mais digna de tal pecha. "Que resposta foi essa, dona Delma?", reclamou. "A problemática não sou eu", voltou a se defender a sogra de Guilherme, 27.

Thamiris tentou se intrometer no diálogo, mas Aline não permitiu e cortou de cara a intervenção dela. "Se eu desse pra você, você ia discutir comigo", argumentou a nutricionista para a baiana. "Eu estou falando com Dona Delma, porque ela estava falando que era eu", disparou a ex-dupla de Vinícius, 28.

A policial voltou a discutir com Joselma, que encerrou um bate-boca com um comentário ríspido. "Que eu não gostei, eu não gostei, não", voltou a queixar-se Aline. "Problema seu se não gostou", disparou a dona de casa, pondo fim à questão.

