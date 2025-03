BBB 25: Gracyanne Barbosa e Diego Hypolito analisam brigas na casa

A Entrevista do Monstro está rendendo atritos no BBB 25 e Gracyanne Barbosa e Diego Hypolito analisam brigas no programa.

O que aconteceu

A influencer fitness comenta estratégia que usou na disputa do dia. "Hoje, na Prova do Anjo, meu critério foi: 'Pô discutiu por uma bobeira', ai não tinha outra pessoa, sabe? Não está acontecendo nada, não estou com embate com ninguém. Ai eu estou observando isso", comentou.

O atleta opina sobre a hora da discussão, afirmando que todos estavam com os sentimentos 'a flor da pele'. Ele avaliou os dois lados da situação e concluiu que "existem situações que a gente não precisa se precipitar".

Gracyanne, por sua vez, recorda que a situação foi por bobeira. "Lá fora eu não ia me precipitar, lá fora eu não ia nem ligar. Aqui a gente está arrumando alguma coisa. Eu tenho motivos antigos, se tiver um Sincerão eu vou resgatar coisas antigas e coisas que eu não falei, e que estão na minha cabeça", opinou Diego.

Por fim, o ginasta diz que não mudou de pensamento sobre certas coisas. No entanto, vem traçando novas estratégias para a dinâmica.