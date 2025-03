BBB 25: Aline comenta briga com Thamiris: 'Só esperou uma oportunidade'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após brigar com Thamiris, Aline conversa sobre o atrito com Vinícius na festa do BBB 25.

O que aconteceu

A policial militar recorda um trecho em que a nutricionista falou sobre João Gabriel. "'Pediu para falar com o João Gabriel' e eu falei 'falou merd*', ou seja, já era uma coisa que ela estava pensando. Entendeu? Porque a gente só bota para fora o que o coração está cheio. Já era uma coisa que estava passando pela cabeça dela e ela só esperou uma oportunidade para falar", comentou.

O promotor de eventos lembra que já estava com vontade de questionar quem lhe deu 'coração partido' no Queridômetro. "Porque eu queria saber se tivesse alguma coisa para resolver, que me chamasse para conversar. Eu parti o coração de quem?", questionou ele.