BBB 25: Aline cogita receber votos e provoca: 'Vai votar estressado'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em conversa com Joselma, Aline cogita ser alvo de alguns brothers no próximo Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

A dona de casa foi escolhida por Thamiris como 'a mais egoísta' e 'a mais mentirosa', enquanto a policial foi apontada como 'a mais sonsa'. "Os bons jogadores, jogam calados, observando tudo. Eu digo isso direto", reflete a pernambucana.

Vinícius, então, comenta: "Igual Aline". Vitória Strada ri. "Calada é o escambau", rebate a baiana.

Delma também acusa Thamiris de "dar motivo para ser votada". "Mas, minha linda, o pessoal vai votar em mim, sorrindo ou chorando", disparou Aline.

Vai votar, mas vai voltar estressado, cheio de problema, porque eu vou encher o saco mesmo , concluiu Aline.