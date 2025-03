BBB 25: Maike indica Vinícius e Delma imuniza Guilherme no 8º Paredão

Vencedora da oitava Prova do Anjo no BBB 25, Joselma, 54, escolheu na noite de hoje o participante a quem dar imunidade no Paredão.

O que aconteceu

A dona de casa optou por imunizar Guilherme, 27, seu genro. A decisão foi comunicada por ela logo no início da reunião de formação de Paredão. "Tenho que retribuir todo o amor que ele tem por mim. Como sempre disse, esse amor da gente é de outras vidas. É muito amor envolvido, muito mesmo."

Na sequência, foi a vez de o líder da semana, Maike, 30, colocar Vinícius na berlinda. "Na semana passada, eu e dona Vilma recebemos um [Castigo do] Monstro que foi, disparado, o mais difícil da temporada até o momento. Foi tão difícil que ela acabou passando mal", justificou ele.

Para o representante comercial, emparedar o amigo de Aline, 32, é uma questão de retribuição. "Ele me colocou direto no Paredão [na semana anterior]. Acho nada mais justo que eu devolva isso para ele."

