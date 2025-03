Xuxa posta manifesto no Dia das Mulheres: 'Cobrança de todo mundo'

Xuxa, 61, fez um manifesto nas redes sociais em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado hoje.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou um vídeo ao som de "Man! I feel like a woman", de Shania Twain, no Instagram. Xuxa surge em imagens de vários momentos de sua trajetória, com mensagens de empoderamento.

A gente ainda tem muito chão pela frente... Resistimos, lutamos, conquistamos, e para avançar ainda mais é importante estarmos sempre UNIDAS. Um grande beijo a todas as mulheres.

Xuxa criticou a cobrança sobre as mulheres no vídeo. "Não larguem a mão uma da outra, parem de ficar apontando defeitos, porque é uma cobrança nossa e do mundo todo, que a gente envelheça bem, que a gente esteja bem de corpo, de rosto, de cabelo e de caráter."

Ela também reconhece que essas cobranças, que já existiam, aumentaram com a internet. "A autoestima das pessoas é destruída diariamente por palavras, por gestos. Principalmente a das mulheres."