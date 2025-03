Vilma diz que Aline 'passa vergonha' e torceu por término: 'Pedi a Deus'

Vilma detonou a postura de Aline na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com os brothers a mãe de Diogo Almeida criticou Aline.

Para Maike, João Pedro e João Gabriel, ela disse que "pediu a Deus" pelo fim do relacionamento entre os dois. "É legal para ser amiga, porque é engraçada, é interessante, entendeu? Mas, compromisso?", pontuou. "Deus me livre. Eu pedi muito a Deus, gente. Meu filho está com a vida muito tranquila. Não desmerecendo ela. Ela tem que encontrar uma pessoa, mas Diogo é muito tranquilo. Ele não ia aguentar essas coisas, não".

Ele gosta de musiquinha, a casa arrumadinha, fala baixo, educação com os vizinhos, porteiro, todo mundo gosta dele. Aí pega uma pessoa que… Passar vergonha na rua, entendeu? Vilma

