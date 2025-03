Vencedor do Oscar 2025 tem mesmo nome e sinopse similar a curta brasileiro

"Eu Não Sou um Robô", curta-metragem holandês vencedor do Oscar 2025, tem o mesmo nome e sinopse parecida com curta brasileiro gravado durante a pandemia, em 2020.

O que aconteceu

A sinopse do curta dirigido pela holandesa Victoria Warmerdam é a seguinte: "Após várias tentativas frustradas de completar um Captcha, Lara se propõe a responder à inquietante pergunta sobre se ela é um robô". Enquanto o resumo do curta nacional, dirigido pela diretora gaúcha Gabriela Lamas, diz: "Após falhar num teste para diferenciar humanos de robôs, Tânia questiona o real". Ele se refere "Eu não sou um robô".

O curta-metragem brasileiro foi lançado em festivais do Brasil e do mundo, inclusive na Holanda, em 2021.

Nas redes sociais, Gabriela apontou essas e outras similaridades entre o seu filme e o vencedor do Oscar. No entanto, ela prefere não afirmar que houve plágio. "Fica muito subjetivo, no cinema, (determinar) o que é cópia ou referência. Acredito que as ideias estão pulsando quando é uma coisa que todo mundo está falando. Essa era uma ideia possível de ter tido em mais de um lugar ao mesmo tempo. Claro que causam surpresa as semelhanças entre os dois", disse em entrevista ao O Globo.