Filme de ficção cercado de polêmicas vai sair da Netflix daqui cinco dias

"Aniquilação", filme de 2018 que mistura aventura, ficção científica, terror, drama e fantasia, vai deixar a Netflix no próximo dia 12 de março.

Sci-fi polêmico

Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh e Gina Rodriguez protagonizam o filme. Tessa Thompson, Tuva Novotny e Oscar Isaac completam o elenco principal da produção, que teve sua distribuição dividida entre Netflix e Paramount.

Paramount lançou "Aniquilação" em 2018 somente nos Estados Unidos, Canadá e China. Enfrentando mudanças internas, a distribuidora fechou um acordo com a Netflix para entregar o longa para os demais locais, por meio da plataforma. Essa decisão desapontou o diretor e roteirista, Alex Garland, que reclamou da pouca distribuição nos cinemas.

A trama gira em torno da bióloga Lena (Natalie Portman), que busca respostas para o sumiço do marido. Em sua investigação pessoal, ela recebe a proposta para integrar um grupo de cientistas militares que entram em "The Shimmer", área classificada como zona de desastre químico. Muitos profissionais que frequentam a região desaparecem sem deixar rastros, como foi o caso do marido de Lena.

Baseado em livro homônimo de Jeff VanderMeer, filme foi criticado por branquear personagens. As críticas se referiam principalmente aos papéis de Natalie Portman e Jennifer Jason Leigh, que no livro tinham como características ascendências asiática e indígena respectivamente.

Diretor e roteirista reagiu aos comentários negativos sobre branquamento. Em entrevista ao Dealine, no ano do lançamento, Alex Garland fez mea-culpa, mas argumentou dizendo que não viu no livro etnias especificadas.