Thamiris chora e ironiza castigo de Delma: 'Pessoa mais egoísta da casa'

Thamiris mostrou seu descontentamento na tarde de hoje ao receber o Castigo do Monstro de Delma no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após ser escolhida para o Castigo do Monstro, Thamiris se recolheu no Quarto Nordeste para chorar. "Que saco. Agora vai ser tudo eu aqui, tudo eu. Parece que não votou na Camilla, parece que a Camilla não saiu, parece que eu não recebi Monstro. Porr*".

Em seguida, ela precisou executar o castigo do monstro e ironizou a situação. "Hoje eu tô aqui sendo injustiçada, uma vez que devolvi uma consequência, mas agora tô recebendo outra", disse.

Ela também "entrevistou" Delma e a chamou de "pessoa mais egoísta da casa". "Acabou que a senhora pensou apenas na sua dor e não pensou na minha. Mas eu te entendo", disse. "A dor passa", respondeu Delma.

Em seguida, no confessionário, Thamiris disse que as pessoas não conseguem separar o jogo e sentem a necessidade de "retribuir esquecendo como as pessoas se sentem". "Eu acabei de sair de um monstro praticamente e tô recebendo novamente por ter recebido um grande valor, que todo mundo receberia".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas