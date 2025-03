Sisters trocam farpas por compras em mercado: 'Não preciso cobrir ninguém'

Aline e Renata trocaram farpas na manhã de hoje por conta das compras no mercado do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a divisão de quantas estalecas cada um daria para o mercado, Aline se estressou com uma fala de Renata. Segundo a baiana, a bailarina não precisaria dizer que está "dando estalecas a mais porque quer".

Eu não gosto muito de quando as pessoas usam essa expressão, de que fez porque quis (?) Acho algo dispensável. Aline

Renata explicou que não deu as estalecas "por obrigação". "Eu não preciso cobrir ninguém, eu cubro se eu quiser. Eu quis dar dinheiro a mais", disse.

Aline retrucou. "Você não precisa me dizer que cobre se quiser, porque isso eu já sei", disse. "Independente de dar mais ou não, é algo que todo mundo vai ser beneficiado. E quando você faz, automaticamente faz porque quer".

No meio da discussão, Eva se irritou e deixou o cômodo onde as sisters estavam. "Vou sair daqui, porque...", disse.

Aline interrompeu: "Ah, Eva, você também que tá procurando confusão, porque eu estou dando a minha opinião".

