Produção dá bronca em Thamiris e João Gabriel: 'Não é lugar'

Thamiris e João Gabriel receberam um alerta da produção hoje, após brincarem com o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após João Gabriel oferecer dar comida na boca de Thamiris, eles receberam um aviso da produção.

Atenção, Thamiris e João Gabriel. O Monstro é um castigo, e é sério. Qualquer proposta de antijogo é passível de eliminação Big Boss

A produção reiterou que cumprir o Monstro "na palhaçada" é um erro. "O Monstro exige comprometimento. Fazer uma palhaçada e descumprir regras do programa é passível de eliminação".

Por fim, pontuaram que Thamiris não precisa agradar a todos. "Jogo não é lugar de fazer média com ninguém", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas