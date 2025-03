BBB 25: Prima de Thamiris ameaça processar quem acusar sister de assédio

O beijo entre Thamiris e João Gabriel, ocorrido após a festa da líder de Vitória Strada no BBB 25 continua gerando grande repercussão. Agora, um novo capítulo surge com a manifestação de Carolina Maia, prima de Thamiris, que rebateu as acusações de que a sister teria forçado o beijo no gêmeo enquanto ele dormia.

O que houve

Carolina afirmou que não houve qualquer infração por parte de Thamiris. Segundo ela, a própria edição do programa mostrou que João Gabriel acordou antes do beijo acontecer. Além disso, ela advertiu que qualquer insinuação de assédio ou abuso será levada à justiça.

A edição mostrou que ele a acordou para o beijo. Qualquer insinuação de assédio, abuso ou algo semelhante será tratada legalmente. Temos um corpo jurídico acompanhando qualquer acusação ou ataque.

Carolina Maia, em entrevista a Quem.

A declaração surge em meio a uma enxurrada de comentários na internet. Muitos internautas alegaram que Thamiris teria beijado João Gabriel sem o consentimento dele. O caso segue dividindo opiniões entre os fãs do reality.