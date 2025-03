Mulheres recebem apenas 10% dos direitos autorais na música brasileira

Do TOCA

No Dia Internacional da Mulher, um novo estudo revela que a desigualdade de gênero ainda persiste na indústria musical brasileira.

A edição 2025 do levantamento "Por Elas Que Fazem a Música", realizado pela União Brasileira de Compositores (UBC), aponta que as mulheres recebem apenas 10% do total de direitos autorais distribuídos no país.

Entre os 100 maiores arrecadadores da UBC no último ano, apenas 12 eram mulheres, evidenciando o abismo na representatividade e no reconhecimento feminino dentro do setor.

Quando se observa a distribuição de renda por categoria, as autoras lideram entre as mulheres, concentrando 73% do total recebido por elas na UBC.

As intérpretes vêm em seguida, com 22,5%, enquanto as versionistas aparecem na ponta oposta, representando apenas 0,5% da arrecadação.

O estudo também aponta quais são os segmentos mais lucrativos para as mulheres na música. Rádio e Shows lideram, cada um representando 19% da arrecadação feminina. Em contrapartida, setores como Cinema e TV Aberta seguem com uma presença feminina mínima, com apenas 7% da arrecadação destinada a elas.

A maioria das mulheres que participaram do estudo se identificou como "profissional do mercado musical" (29%), seguida por "compositora" (23%).

Ana Castela, Simone Mendes, Maiara e Maraisa e Luana Prado: artistas femininas do sertanejo no projeto "Amigas" Imagem: Globo/Beatriz Damy

Assédio

Além da disparidade financeira, o estudo aponta desafios que vão além dos números: 76% das mulheres afirmam já ter sofrido discriminação de gênero no mercado da música, enquanto 66% relatam ter sido alvo de assédio no ambiente profissional.

Um destaque preocupante está no grupo de 31 a 40 anos, onde esse número chega a 84%.



O assédio também segue como uma questão alarmante: 66% das mulheres afirmaram já ter sido vítimas desse tipo de violência no meio musical.



Para Paula Lima, primeira mulher a ocupar o cargo de diretora da UBC, o estudo mostra que é preciso impulsionar a luta por mais equidade no setor.

"Os números evidenciam uma poderosa evolução, mas também revelam os desafios que precisam ser enfrentados. O estudo nos fortalece enquanto rede e reforça a importância de ocuparmos mais espaços estratégicos", afirma.