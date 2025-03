Marquezine rebate críticas ao seu corpo: 'Não tenho o menor interesse'

Após virar assunto nas redes durante o Carnaval, Bruna Marquezine rebateu comentários sobre seu corpo em conversa com o canal Paparazziando, de Gabriel Rangel, nesta sexta-feira (7).

O que aconteceu

A atriz foi questionada sobre como ela lidava com os comentários. A caminho do embarque no aeroporto Santos Dumont, Bruna foi questionada sobre uma foto sua que havia viralizado: "Você viu uma enxurrada de comentários na internet sobre a sua magreza. Como você lida com isso?".

Em resposta, Bruna rebateu, dizendo que não tinha interesse. "Eu não acompanhei. Não tenho menor interesse em nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa que não seja de um médico."

class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"> lang="pt" dir="ltr">AGORA: Bruna Marquezine é parada por paparazzi em aeroporto e rebate comentários sobre sua magreza: "Eu não tenho o menor interesse em ver comentários sobre meu corpo que não sejam de um médico". t.co/Ve33dbHAEg">pic.twitter.com/Ve33dbHAEg -- CHOQUEI (@choquei) twitter.com/choquei/status/1898193851946299776?ref_src=twsrc%5Etfw">March 8, 2025

Bruna Marquezine viralizou por suas fotos em camarote da Sapucaí. A atriz, que usou uma calça de cintura baixa e um sutiã, tudo coberto de brilhos, foi alvo de comentários nas redes sobre supostamente estar magra demais.