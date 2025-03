Mania de Você hoje (8): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (8) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mércia salva Molina e esconde o quadro roubado da família de Luma, deixando o empresário apavorado. Mavi declara admiração por Luma. Rodhes encontra Cristiano dormindo na calçada e o leva para o abrigo. Michele termina com Daniel. Mavi decide aceitar a proposta de Viola, e lhe transfere todo o seu patrimônio. Luma recebe um bilhete anônimo marcando um encontro no restaurante do resort e se surpreende ao chegar ao restaurante.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.