Maike ativa o 'dedo-duro' e descobre quem mais votou nele no BBB 25

O nadador Maike usou a Central do Líder assim que chegou ao Apê montado especialmente para quem assume a liderança no BBB 25. Através de uma função exclusiva do espaço, o brother pôde acessar um recurso conhecido como "dedo-duro", que revela quais participantes já votaram nele ao longo do jogo.

O que houve

Ao ativar a função, Maike descobriu que acumulou um total de oito votos até o momento.

O participante também descobriu os brothers que mais o indicaram ao Paredão. A função revelou que foram os amigos Aline e Vinícius, que surgem como os principais responsáveis pelas tentativas de eliminar o brother da competição.

A revelação pode influenciar diretamente a estratégia do líder para a formação do próximo Paredão. Agora, Maike tem a chance de repensar suas alianças e definir possíveis alvos para os próximos dias de jogo.