Lexa já tem data para voltar ao trabalho após morte da filha

A cantora Lexa deve estar de volta ao trabalho na semana que vem, segundo sua mãe nos stories, nesta sexta (7). A artista está se recuperando da perda de sua filha recém-nascida.

"Acho que semana que vem, quando ela [Lexa] chegar, a gente vai ter novidade. Acho que ela está voltando para o trabalho, isso está me alegrando".

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa.

O que aconteceu

Darlin informou, via stories, que Lexa volta da África do Sul na semana que vem. A mãe e empresária da cantora disse que ficou feliz de ver sua filha feliz, e avisou que acha que Lexa está voltando à sua agenda.

Devido à morte de sua filha, Lexa ficou fora do Carnaval. A artista, que seria rainha da Unidos da Tijuca, ficou afastada durante a comemoração - em sua homenagem, a escola desfilou sem rainha.

Lexa apareceu nas redes em viagem pela África do Sul. A cantora recebeu muitas mensagens de amor de seus fãs quando postou sobre sua viagem nas redes sociais, com muitos dizendo que estão felizes de ver ela feliz.

Darlin foi aos stories para falar sobre o vazamento do clipe de "Upgrade", parceria de suas filhas. O single, que estaria no primeiro álbum de Wenny, foi vazado junto com o clipe já gravado nas redes sociais, o que deixou a jovem muito triste.