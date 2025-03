João Pedro detona sister: 'Quem casar com ela tá jogando pedra na cruz'

Renata repercutiu com seus aliados a briga que teve com Aline na manhã de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto, Renata e Eva contaram para os gêmeos sobre a discussão com Aline.

Eva disse que "ainda bem" que a casa é grande, pois pode deixar Aline falando sozinha. "Eu só saí de perto porque não quero escutar ela falando. Se ela entrar aqui no quarto, eu vou sair, simples", disse. "A opinião dela é absoluta, a única que vale".

Renata explicou a situação e Eva disse que a amiga não precisaria relevar as falas da sister. "Não deixa as pessoas montarem em cima de ti [...] Já tava me irritando a forma que ela tava falando e forma que você tava respondendo", disse. "Eu não aguento".

Deus me livre essa mulher... O homem que casar com ela tá jogando pedra na Cruz. João Pedro

Renata rebateu. "Eu tava respondendo", disse. "Mas ela não monta em cima de mim não".

Enquanto isso, na área externa, Gracyanne também comentou sobre a discussão com Diego. "Uma discussão sem sentido. Eu até encostei na Renata e falei, 'deixa, Rê'."

Diego concordou. "Sem motivo. Mas tá todo mundo à flor da pele, aqui tudo é um motivo. Então, a gente não tem como fazer nada, às vezes só tem como assistir".

