Isis de Oliveira faz nova cirurgia e revela affair de ex com sobrinha

Isis de Oliveira, 74, faz hoje nova cirurgia no rosto para tratar um câncer de pele. Em entrevista ao jornal Extra, ela fala sobre sua saúde e revela um affair de seu ex-marido com sua sobrinha.

O que aconteceu

A princípio, ela recebeu diagnóstico errado. "Percebi que eu tinha algo no queixo. O médico viu algumas manchas, disse que ia tirar o suficiente para a cicatriz não ficar muito grande. Foi o erro. Depois de um mês, fui a outro médico que me deu o diagnóstico de câncer. Disse que há células que ainda precisam ser removidas. Mas não tenho medo, só gosto de saber o que tá acontecendo."

Isis criticou a irmã, Luma. "A Luma morou no apartamento que comprei para os meus pais em Niterói. Eu ficava no Rio na casa de amigos queridos. Ela viveu na minha casa até o dia do casamento dela. Agora me pergunte se ela me dá uma ligação, se ela quer saber de mim? Não! Ela prefere cuidar de uma onça", afirmou a atriz. Luma de Oliveira é madrinha de uma onça-pintada numa ONG em Goiás.

A atriz acusou ex-marido e sobrinha de affair. "Que merda de família é essa que, quando você pôde, teve tudo seu. E, quando você precisa deles, não tem nada? Minha sobrinha teve um caso com meu ex-marido [Hazem Roshdi]. Não sei quem é pior, se ele ou ela. Uma pessoa que faz isso com a tia vai para o inferno. Nunca contei sobre isso, tenho vergonha".

Ela diz viver sozinha. "Sou sozinha. Meu medo agora de sair da minha casa [um apart-hotel] é perder esse pessoal que tenho aqui [os funcionários]. Eles estão sabendo da minha condição. Coloquei o Theo [Suckow, médico e amigo] como contato de emergência do meu celular. O celular também toma conta de mim. Ele me avisa que tá na hora de dormir, diz quando não andei tanto... Não preciso de alguém, o celular me alerta o tempo inteiro".