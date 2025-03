O que sabemos e o que falta desvendar sobre morte de Gene Hackman e esposa

Gene Hackman, 95, e Betsy Arakawa, 65, foram encontrados mortos em casa por um funcionário no dia 27 de fevereiro. As circunstâncias eram misteriosas: o corpo do ator foi encontrado na entrada da casa, enquanto a pianista estava no chão do banheiro, com comprimidos espalhados pela pia. Um dos três cachorros do casal também havia morrido.

Tudo o que já sabemos

Betsy morreu primeiro em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os investigadores determinaram 11 de fevereiro como a data da morte da pianista.

Os comprimidos encontrados no banheiro foram identificados. Segundo o legista responsável pelo caso, a medicação era tratamento para uma condição na tireoide.

Gene Hackman morreu uma semana depois. A causa da morte foi determinada como doença cardiovascular, tendo Alzheimer como agravante. Segundo o legista, ele tinha pressão alta e já tinha um histórico de infartos. A última atividade no marca-passo do ator foi registrada no dia 17 de fevereiro.

Propriedade de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

Hipóteses descartadas

No início, a principal suspeita era que um vazamento de gás houvesse causado as mortes. A empresa responsável por fiscalizar a rede de gás na cidade de Santa Fe (EUA) encontrou um vazamento na residência do casal, mas em quantidade que não seria letal para seres humanos.

A autópsia confirma a avaliação da companhia de gás. Não foram encontradas quantidades letais de monóxido de carbono nos corpos de Gene e Betsy.

Também não foram encontrados sinais externos de violência. Na casa, não havia sinais de arrombamento ou qualquer outro elemento que levantasse suspeitas de interferência por agentes externos.

O que falta desvendar

A causa da morte do cachorro, uma fêmea chamada Zinna, ainda não foi determinada. O corpo do cão, da raça kelpie australiano, passa por uma necrópsia, cujo resultado deve ser divulgado nos próximos dias.

Zinna foi encontrada morta numa gaiola. De acordo com as autoridades, a principal hipótese é que ela tenha morrido de fome e desidratação. O casal também tinha dois pastores alemães, que foram encontrados com vida e soltos pela casa.

Dois dias antes de morrer, Betsy levou Zinna ao veterinário. Segundo o xerife responsável pela investigação, "a cachorra passou por um procedimento, o que pode explicar por que ela estava isolada numa gaiola".