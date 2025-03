'Low-profile', irmão de Fernanda Torres dirigiu campeões de bilheteria

Cláudio Torres, 62, surpreendeu ao homenagear a irmã, Fernanda Torres, 59, no Globo Repórter da última sexta-feira (7).

Quem é Cláudio Torres

Irmão de Fernanda Torres é "low-profile", mas tem carreira de sucesso como cineasta, roteirista e produtor. Cláudio é um dos diretores da Conspiração Filmes, com Andrucha Waddington, marido de sua irmã.

Filho de Fernanda Montenegro e Fernando Torres estreou como diretor com "Redentor" (2004). Longa tinha sua mãe, Pedro Cardoso e Miguel Falabella no elenco e venceu prêmio de Melhor Direção no Festival do Rio.

Também foi responsável pelo sucesso "A Mulher Invisível" (2009), estrelado por Selton Mello e Luana Piovani. Filme atraiu mais de 2,5 milhões de espectadores aos cinemas e ganhou uma versão para a TV, que conquistou o Emmy Internacional de Melhor Série de Comédia em 2012.

Lançou "O Homem do Futuro", com Wagner Moura, em 2013. Produção teve bilheteira de 1,3 milhão de espectadores.

Conquistou Emmy Internacional de Melhor Produção de Língua Não-Inglesa pela série da Max "Magnífica 70" em 2019. No ano seguinte, escreveu e dirigiu "Reality Z" para a Netflix.

Seu próximo filme será "Velhos Bandidos". Comédia de ação tem Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta no elenco.