Felipe Neto manda indireta a Virginia Fonseca sobre views: 'Nem tenho bebê'

Felipe Neto, 37, mandou suposta indireta para Virginia Fonseca, 25, e Carlinhos Maia, 33, nas redes sociais.

O que aconteceu

Internautas polemizaram post de Felipe Neto comemorando seus dois milhões de visualizações nos stories. "Os stories aqui pegando 2 milhões de views, sendo que eu nem tenho bebê e nem fico fazendo reality."

Virginia foi alvo de críticas após mudar a foto de perfil de seu Instagram para uma do filho, José Leonardo. O bebê de seis meses estava internado com bronquiolite.

A apresentadora do SBT mudou a foto após as críticas por uma com a família. No entanto, Virginia voltou a receber críticas ao agradecer os seguidores pelas 15 milhões de visualizações nos stories durante o período.

A indireta também seria para Carlinhos Maia devido ao seu reality nas redes sociais, o Rancho do Maia. Influenciador já foi alvo de críticas por "explorar" demais a imagem dos seus convidados no Instagram.