Na ressaca pós-Oscar? Confira cinco dicas de livros sobre cinema

Na última semana, os brasileiros curtiram duas grandes festas: o Carnaval e o Oscar. Não rolou para a gente nas categorias de melhor atriz e melhor filme, mas deu para comemorar bastante a primeira estatueta do Brasil na categoria de melhor filme internacional.

Ainda na ressaca pós-Oscar? Veja cinco sugestões de livros, oferecidas pelo colunista Rodrigo Casarin e pelas repórteres Fernanda Talarico e Luiza Stevanatto, de Splash.

"Um Ano Depois", de Anne Wiazemsky (Todavia, tradução de Julia da Rosa Simões)

Rodrigo Casarin - Atriz que mais tarde viraria escritora, a francesa de origem alemã Anne Wiazemsky relata em "Um Ano Depois" as suas lembranças de um dos momentos mais marcantes do século 20: o explosivo Maio de 1968 na França.

Então casada com o diretor de cinema Jean-Luc Godard e muito próxima a gente como François Truffaut, outro gigante do cinema, Anne constrói um texto memorialístico povoado por gente que fazia sucesso nas telonas. Entre a intimidade e as ruas, as relações privadas e a postura pública de grandes nomes, entrega para os leitores uma obra que mostra como histórias pessoais se cruzam com a macro-história.

"Jornalismo Cultural no Século 21: Literatura, Artes Visuais, Teatro, Cinema, Música", de Franthiesco Ballerini (Summus Editorial)

Fernanda Talarico - Franthiesco Ballerini mergulha nas principais áreas de cobertura do jornalismo cultural no Brasil e no mundo: literatura, artes visuais, teatro, cinema e música. O autor fala também sobre as diferentes plataformas. Uma aula para quem se interessa por cinema e artes em geral.

"Especulações Cinematográficas", de Quentin Tarantino (Intrínseca, tradução de André Czarnobai)

Luiza Stevanatto - Nesta obra, Tarantino analisa filmes de outros diretores que foram fundamentais para sua formação artística, como Martin Scorsese e Pedro Almodóvar. A mente por trás de "Kill Bill" e "Pulp Fiction" se dedica a opinar sobre produções, escalações e atuações de grandes obras da sétima arte.

Tarantino ainda faz um exercício de voltar à infância e à juventude, relembrando as primeiras vezes em que assistiu a esses longas, muitas vezes ao lado da mãe, que o levava para ver filmes destinados a adultos quando ele tinha apenas 7 anos.

"O Livro do Cinema", de vários autores (Globo Livros, tradução de Fernando Nuno)

Fernanda Talarico - Escrito em linguagem simples e acessível, "O Livro do Cinema" tem diversos infográficos, ilustrações e textos. A obra é fundamental para curiosos no assunto. Divertido, é uma opção para entretenimento, estudo e curiosidades.

Recheado de imagens icônicas dos filmes, além de pôsteres e infográficos, "O Livro do Cinema" explora os personagens, diretores, roteiros e temas-chave de mais de cem dos maiores filmes já feitos.

"Três Roteiros: O Som ao Redor, Aquarius, Bacurau", de Kleber Mendonça Filho (Companhia das Letras)

Luiza Stevanatto - Esse livro traz os roteiros de "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Bacurau", todos roteirizados e dirigidos por Kleber Mendonça Filho. Nas páginas, é possível ver na prática como as páginas se transformam em cenas na tela —e muitas vezes também acabam tomando outra forma nos filmes. A obra traz ainda comentários de Kleber sobre seu processo criativo.

