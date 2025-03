Deborah Secco: 'Tento ser voz sobre prazer e liberdade sexual feminina'

Deborah Secco, 45, é uma das apresentadoras do Falas Femininas 2025, especial da Globo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O projeto, que vai ao ar na próxima segunda-feira (10), mescla humor e conscientização dos direitos das mulheres. Um dos temas abordados é o prazer feminino.

Prazer, Deborah

Em entrevista a Splash, a atriz fala sobre ser considerada uma referência de empoderamento e liberdade sexual. Deborah levanta a bandeira do feminismo e destaca a urgência de normalizar temas como o prazer feminino. "Ainda é muito tabu".

Todos os assuntos que falo, tento falar sobre prazer feminino, liberdade sexual, liberdade da mulher ser quem ela quer ser... Ainda é pesado para nós mulheres. A gente precisa caber em caixas, não é? O homem ter prazer é muito mais natural que a mulher ter prazer. O homem conhecer o próprio corpo é mais bem visto que a mulher se tocar e conhecer seu próprio corpo. Sempre tento ser voz. Somos iguais, somos humanos, precisamos de direitos iguais em tudo.

Deborah Secco

No papo, atriz ainda reflete sobre como o machismo estimula mulheres a se considerarem rivais. "Cresci numa sociedade machista e patriarcal, que tem interesse em manter as mulheres em competição umas com as outras. Mas temos avançado ao escolher nos dar as mãos e seguir juntas".

A atriz relembrou o momento em que percebeu a necessidade de desconstruir ensinamentos nocivos. "Essa chave virou para mim há uns 10, 15 anos. Hoje, entendo que toda mulher que cruza meu caminho sofre dores semelhantes às minhas, e só há um caminho: estarmos unidas, nos respeitando e torcendo umas pelas outras".

Com uma filha ainda criança, Deborah reforça que sua luta por igualdade visa um futuro melhor para Maria Flor, de 9 anos. "A maternidade virou ainda mais essa chave para mim. Quero criar minha filha diferente da forma que fui criada, para que ela não tenha que enfrentar tantas barreiras pelo simples fato de ser mulher".

Marisa Orth, Deborah Secco e Cacau Protásio apresentam o Falas Femininas 2025 Imagem: Beatriz Damy/Globo

Falas Femininas 2025

O Falas Femininas, que vai ao ar na próxima segunda-feira, inaugura a edição de 2025 do projeto Falas e traz um formato leve, com standup comedy e esquetes, além de uma plateia interativa. Ao lado de Deborah, Marisa Orth e Cacau Protásio completam o time de apresentadoras.

O especial terá participação de atrizes e humoristas. Lilia Cabral, Arlete Salles, Elisa Lucinda, Heslaine Vieira, Evelyn Castro, Stella Miranda, Marianna Armellini, Angela Dippe, Raquel Rocha e Amanda Mirásci, Betina Câmara e Ademara estão no elenco.