Daniel Rangel emenda sucessos e diz que a novela está 'cada vez mais viva'

Após o sucesso como Guto de "Família É Tudo" (Globo), Daniel Rangel está de volta às telinhas como Cássio, em uma participação especial em "Garota do Momento". Em entrevista exclusiva a Splash, o ator analisou a importância das novelas e ressalta que vê essas produções "cada vez mais vivas".

A construção de Cássio

Daniel entrou em "Garota do Momento" para uma participação que dura um pouco mais de três semanas. Na novela escrita por Alessandra Poggi, ele vive Cássio, um ator de sucesso em 1958.

O Cássio realmente tem uma carreira, um lugar estabelecido, de ator consagrado. Ator dos anos 1950, aqueles galãs... A gente até pegou um pouco desse estereótipo na hora de construir esse personagem. E é muito doido gravar a cena da novela dentro da novela. Eram dois atores, eu e a Duda [Santos], fazendo dois personagens, Cássio e Beatriz, fazendo outros personagens, Fernando e Aurélia.

Daniel Rangel

Na trama, Cássio fica com inveja ao observar o sucesso de Beatriz (Duda Santos) e tem atitudes terríveis a partir desse sentimento. "Quando eu peguei os capítulos para ler, ele realmente é terrível, ele é pior do que eu imaginava. É um presente para qualquer ator, ler um texto que te possibilita brincar em cena, onde muita coisa acontece, então dá muita permissão para um jogo legal, como eu tive com a Maisa, a gente como duplinha, armando as coisas para a Beatriz [Duda Santos]".

Apesar disso, a maior referência para a construção do personagem não foi de um vilão ou uma personalidade conhecida por sua índole duvidosa, mas, sim, um dos maiores atores da TV brasileira. "O Tarcísio [Meira] é um dos maiores galãs, se não o maior que já existiu na televisão. Então eu mirei um pouco nele. Claro que na parte boa [risos]. Essa parte da vilania, da vaidade, da arrogância foi mais inspirada em personagens ficcionais".

Para entrar em uma novela que já estava com um ritmo de gravação acelerado, Daniel não teve muito tempo de preparação. Além de conversar com Natália Grimberg e Alessandra Poggi, diretora e autora da trama, respectivamente, o ator conseguiu ter tempo de deixar o bigode crescer.

A princípio, a barba que não seria para o novo personagem, acabou virando uma característica de Cássio. "O bigodinho foi uma sorte, sabia? Porque a Natália me ligou para fazer o convite no final do ano, mas aí oficializou mesmo em janeiro. Mas ninguém tinha falado nada do bigode. Aí eu estava de férias, deixei a barba crescer. Uma semana antes, eles falaram, se puder deixar a barba e o bigode, a gente está pensando, de repente, em colocar o Cássio com o bigodinho.

Rangel acha o bigode importante para distanciá-lo fisicamente de Guto, seu personagem em "Família É Tudo", sua novela anterior. "Até hoje, às vezes, eu me olho no espelho e falo, tem isso aqui, eu não me reconheço. Eu nunca tinha usado. Mas acho que deu uma leitura visual também bem diferente do Guto. Porque eu achava isso muito importante".

A importância de estar presente na TV aberta

Como um noveleiro assumido, Daniel cresceu assistindo a novelas e reconhece a importância de estar presente em trabalhos populares na TV aberta. "Fui na casa da minha avó, e na hora de ir embora, a vizinha dela estava lá, que me conheceu na infância, estava muitos anos sem me ver. Ela ficou, 'meu Deus, o Guto, o Guto!'. Ela deve ter mais de 90 anos. Então é muito legal."

Acho que são poucos os produtos que conseguem conectar ao mesmo tempo uma adolescente de 12 anos, que está ali vidrada na novela, com uma senhora de 94.

Daniel Rangel

No ar em tão pouco tempo com duas novelas populares na internet, como "Família É Tudo" e "Garota do Momento", o artista consegue analisar como é o retorno de um público mais jovem e engajado nas redes sociais. "Esse papo de que a novela está perdendo a força, não faz sentido".

A gente está vivendo um momento de transição. Até pouco tempo não existia o Globoplay, não existia o Gshow e os perfis da Globo nas redes. Então o modo de medir a audiência é que precisa se atualizar com o mundo de hoje. A gente não tem como medir a audiência do mesmo jeito que a gente media em 2006. Qual é o sentido disso?".