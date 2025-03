'Cante como se a sua vida dependesse disso': Supla segue conselho de cantor

Com quase 40 anos de carreira, Supla, ou simplesmente Papito, conquistou espaço sendo destaque quando o assunto é punk, hardcore e até bossa nova, gênero que conseguiu inserir no rock and roll. Ao longo dos anos, desenvolveu o estilo de cantar grave ou berrando em cima de técnicas e dicas de nomes como David Lee Roth, ex-Van Halen.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Supla contou a dica que recebeu de David Lee Roth. "Quando você cantar [...] Quem falou isso foi David Lee Roth, e quem ensinou isso para ele foi uma pessoa que esteve no campo de concentração, era professor de piano e de canto."

Ele falou assim: 'quando você cantar, você canta como se sua vida dependesse disso.' Eu achei o melhor toque. Supla

O cantor disse que levou a dica para sua vida. "Depende mesmo, mesmo que sua voz seja ruim ou qualquer coisa sabe, cante como se sua vida dependesse disso. Como se você ligasse muito para isso, sabe?"

Supla ainda lembrou quando fez parte da banda Mad Parede e como desenvolveu o seu estilo de cantar. "Eu tinha que aparecer no meio daquela loucura sonora. E ele falava: 'Meu, vai aqui no diafragma'. E foi uma coisa que valeu mesmo, porque sei lá, eu faço show todo dia e não perco a minha voz."

Foi uma grande escola assim, eu realmente desenvolvi muito o meu estilo de cantar grave ou berrando. Supla

'Neymar sempre foi simpático comigo'

Durante a entrevista, o artista contou que sua família é da Baixada e seu avô é um dos fundadores do clube. "É importante falar que o meu avô, Paulo Cocre Suplicy, pai do meu pai, é um dos fundadores dos Santos e um dos primeiros jogadores. Então tem toda uma história. A família Suplicy é de Santos, a gente ama o Santos."

O cantor lembrou de quando Neymar fez o primeiro gol profissional aos 16 anos e da emoção que sentiu ao presenciar o jogo ao lado da família. "Estava eu, meu pai e meu irmão João no Pacaembu. E a gente tinha o programa Brothers nessa época e a gente filmou tudo isso daí."

E aí foi legal, né? Neymar sempre foi simpático comigo e tal. Supla

'Elvis era o melhor entre os brancos'

No papo, Supla disse que Elvis Presley era um dos melhores músicos. "Eu sempre gostei muito do David Bowie por essa atitude, sabe? Ele sempre foi atrás de música funk e até do Elvis Presley também. Só que eu já vi pessoas criticarem, inclusive uma pessoa que eu amo demais, que é o Ray Charles."

Ele falando, 'pô, Elvis Presley não era assim tão bom assim. Tinha caras negros que eram bem melhores do que eles'. E aí eu falo, olha, podia até ter, mas entre os brancos ele era o melhor. Supla

No novo programa de Toca, Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam artistas de diferentes vertentes num papo cheio de revelações, lembranças e muito amor pela música. Assista ao programa completo com o cantor Supla: