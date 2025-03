Brunna Gonçalves e Ludmilla impõem condição para que família visite a filha

Brunna Gonçalves, 33, revelou ter imposto uma condição para os parentes poderem visitar a sua filha com Ludmilla, 29.

O que aconteceu

A dançarina contou que a família foi vacinada com a dTpa, uma vacina que previne doenças como difteria, tétano e coqueluche. A indicação foi da médica obstetra.

Hoje é dia de tomar a vacina dTpa. Quem não conhece, ela é importante para quem vai ter contato com sua filha no primeiro mês de vida. Todo mundo está tomando. Falei que não vou deixar ninguém conhecer Zuri se não estiver com essa vacina tomada.

Brunna Gonçalves, em vídeo nas redes sociais

Ela publicou um registro recebendo a vacina. "Minha mãe falou que quando eu tirava sangue, desmaiava. Mas agora mudou. Grávida, né?", disse.

A vacinação acontece meses antes da chegada de Zuri. Brunna está de seis meses. "Em relação à vacina, tem que tomar com antecedência para dar tempo de fazer efeito, antes da criança nascer", explicou.