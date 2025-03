BBB: Juliette e Davi são prova da idealização do 'perseguido', diz filósofo

Os participantes 'mais fracos' e perseguidos do Big Brother Brasil, como Juliette, Davi e Bambam, acabaram vencendo com grande aprovação e se provaram grandes idealizações do público, destacou o filósofo Clóvis de Barros Filho em participação no Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Você tem uma longa tradição literária que povoa o nosso imaginário, que é a figura do herói. A figura do herói passa por uma série de atributos, mas um deles é o enfrentamento desigual de adversários, ou seja, é uma postura que pode ser solitária, ela é minoritária e enfrenta um adversário que é, num primeiro momento, superior e maior do que ela.

Vamos pegar o modelo Davi contra Golias, por exemplo. Golias é um gigante, Davi é um indivíduo de estatura menor. A ideia é aderir à candidatura do mais fraco. Porque caso ele triunfe, ele estará realizando no meu imaginário aquilo que na minha própria vida é tão improvável.

Clóvis de Barros Filho

Juliette, Davi e Bambam foram alguns exemplos de participantes que eram perseguidos ou isolados dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas acabaram atraindo o carinho dos espectadores e foram campeões em suas edições.

Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, chegou a criar uma boneca chamada Maria Eugênia, construída com itens encontrados na casa, para se sentir menos isolado.

Mais de duas décadas depois, Davi Brito fez "amizade" com um vaso de coruja que decora a casa, copiando Bambam, para ter alguma companhia no confinamento, e também terminou campeão do reality.

Clóvis de Barros concluiu sua explicação no Canal UOL sobre o fenômeno que ocorre no BBB, reafirmando o interesse do público em 'comandar' as ações do programa.

Pode parecer uma obviedade para quem acompanha, que afinal já estamos com o BBB há mais de duas décadas. Então, já deu para perceber que você tem o sentimento de interferir na trama, de modo que quem fica poderia não ter ficado, quem é eliminado poderia não ter sido eliminado e que você participou daquilo com outras pessoas.

Isso de você interferir na realidade do mundo de maneira ativa, fazendo o mundo acontecer de um certo jeito e não de outro, não é comum na vida das pessoas.

Clóvis de Barros Filho

Fenômeno Juliette retrata 'escravidão' moderna na era BBB, explica filósofo

O fenômeno Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 21 que ganhou milhões de seguidores e hoje é uma das maiores influenciadoras do Brasil, retrata a 'escravidão' que vivem as pessoas nesta nova era dos reality shows, explicou Clóvis de Barros Filho.

Existe uma forma contemporânea de escravidão para a qual as pessoas pouco atentam que não tem um capataz, com um chicote. Enquanto o capataz está lá, o escravo morre a cana, trabalha. Se o capataz estiver no banheiro, o escravo tá liberado para tirar um cochilo.

Nós temos um modo novo de capataz, que não vai a banheiro, que não dá um segundo de trégua, e que escraviza de maneira infinitamente mais eficaz. E qual é? É o tal do número de seguidores, o número de likes.

A partir do momento em que eu vou agir em função de um resultado, antecipando uma tendência a partir da minha própria experiência, eu passo a viver em função de manifestar e obter novas adesões, eu obviamente estou vivendo, não em função de valores que são meus, mas em função de tendências e adesões que me são impostas.

Clóvis de Barros Filho

Assista ao comentário:

BBB vai acabar por medo da rejeição? Filósofo explica o 'lado B do chicote'

A rejeição aos participantes do BBB e de outros reality shows é o 'lado B do chicote', afirmou o filósofo Clóvis de Barros Filho ao analisar o fenômeno dos cancelamentos em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

O cancelamento é o lado B do chicote, porque o lado A do chicote é o prêmio, viva do jeito que eu estou falando e você será premiado.

O lado B do chicote, é o lado que tem caquinhos de vidro. O lado B do chicote é: se você resolver me desafiar, então aí pagará ainda mais caro, não só não será premiado, como será castigado. E aí haverá o achincalho público, etc.

Clóvis de Barros Filho

Assista ao comentário:

