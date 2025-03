BBB 25: Vinícius e Guilherme são liberados de castigo

Vinícius e Guilherme foram liberados na manhã de hoje da consequência do Perde e Ganha do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na dinâmica do "Pegar ou Largar" de quarta-feira, Thamiris optou por embolsar R$ 60 mil em vez de adicionar a quantia ao prêmio final do reality. Como consequência, precisou indicar dois participantes para dormirem fora da casa, em um "acampamento", por tempo indeterminado.

Guilherme e Vinícius foram os escolhidos. Eles passaram a tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir do lado de fora, recebendo apenas um "kit de sobrevivência" com um cardápio pior do que o da Xepa. Não poderiam mais usar a piscina ou academia, e só podiam entrar na casa para usar o banheiro reservado.

Após a manutenção da festa, no fim da madrugada de quinta, os dois foram chamados para dormir, finalmente, na área externa. A partir de então, os dois não podem mais sair da área designada, dentro do gramado da área externa.

Após dois dias e meio, eles finalmente foram liberados do castigo hoje.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas