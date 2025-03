BBB 25: Thamiris cai no choro após receber Castigo do Monstro: 'Que saco!'

Thamiris, 33, mostrou-se abalada ao receber pela segunda vez o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A irmã da recém-eliminada Camilla, 34, deu a entender que se sente 'perseguida' dentro da casa e caiu no choro. "Que saco! Agora vai ser tudo eu aqui. Tudo eu! Parece que não votou na Camilla, parece que a Camilla não saiu, parece que eu não recebi Monstro...", esbravejou, aos prantos.

João Pedro, 22, abraçou Thamiris e tratou de consolá-la, com a ajuda de Eva, 31, e Vitória Strada, 28. "Você vai conseguir de boa. Conseguiu de boa uma vez", incentivou-a o irmão de João Gabriel, 22. "Fica forte, cada vez mais forte. Quanta coisa você já passou! Vai passar mais essa. Só vai te fortalecer, tenho certeza", afirmou a atriz.

Thamiris foi designada por Joselma, 54, como Monstro após esta vencer a Prova do Anjo. Além de ter perdido 300 estalecas, a nutricionista terá de se fantasiar de câmera do Plantão da Globo e fazer reportagens com os outros participantes da casa cada vez que a trilha do Plantão soar.

