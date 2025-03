BBB 25: Quem Maike colocou Na Mira do Líder e no VIP? Veja listas

Maike foi o grande vencedor de mais uma prova de resistência no BBB 25 e, nesta sexta-feira, 7, escolheu participantes para o seu Na Mira do Líder e VIP. A Prova do Líder, que começou na quinta, 6, durou mais de 9 horas.

O brother chegou a disputar a reta final com Renata. Na sexta, Tadeu Schmidt consagrou a liderança.

Logo após a prova, Maike agradeceu a Vitória por uma atitude polêmica que a atriz teve no início da dinâmica. No "resta um" disputado no início do jogo, a sister optou por tirar um item de outro participante, deixando Maike a salvo. Com isso, Diego ficou exposto e acabou sendo eliminado em seguida pelo ex-atleta.

"Eu só ganhei essa prova por causa de você", disse o brother, prometendo que não colocaria a atriz Na Mira do Líder. Ele, porém, não cumpriu a promessa. A atriz foi a primeira a receber um alvo do líder.

Veja quem Maike indicou para o Na Mira do Líder

- Vitória Strada

- Aline

- Vinícius

- Diego Hypolito

- Daniele Hypolito

Veja quem Maike escolheu para seu VIP

- Vilma

- João Pedro

- João Gabriel