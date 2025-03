BBB 25: Delma dá Monstro para Thamiris: 'Chumbo trocado'

Thamiris foi escolhida por Delma na tarde de hoje para cumprir o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Thamiris terá que se vestir de câmera de TV para cumprir o castigo denominado "Plantão da Globo". Ao som do alarme, ela terá que fazer "reportagens" pela casa com outros brothers.

"Vou colocar Thamiris porque toda ação tem uma reação", disse Delma.

Chumbo trocado. Aconteceu e eu tenho que devolver na mesma hora. Quando ela recebeu o monstro, ela devolveu para Guilherme [na dinâmica do Perde e Ganha] Delma

Como foi a Prova do Anjo

Delma foi a grande vencedora da Prova do Anjo, que começou por volta das 13h no BBB 25 (Globo) e contou com 8 participantes.

A prova da semana foi de sorte. Os brothers precisaram escolher "cards" para seguir ou não para uma próxima rodada do jogo, em uma espécie de "jogo de tabuleiro" de 20 casas.

Diego, Delma, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinícius, Vitória e Guilherme participaram da dinâmica.

Alguns cartões eram eliminatórios e, logo na primeira rodada, João Pedro foi eliminado. Seguido dele, Vitória deixou a prova. Os demais brothers seguiram avançando casas pelo tabuleiro.

Já no meio do jogo, João Gabriel também foi eliminado.

Delma, por sua vez, passou pelas 20 casas primeiro.

Como foi o sorteio para a prova?

Apenas 8 brothers participaram da prova. A decisão foi feita na sala, através de um sorteio, em que o sorteado vetava alguém da prova.

Gracyanne vetou Aline

Vilma vetou Daniele

Daniele vetou Vilma

Renata vetou Gracyanne

Joselma vetou Thamiris

Vinicius vetou Eva

Vilma vetou Daniele

Daniele vetou Vilma

Renata vetou Gracyanne

Joselma vetou Thamiris

Vinicius vetou Eva

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas