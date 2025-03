BBB 25: Maike surpreende ao revelar sua mais provável indicação ao Paredão

Líder da semana no BBB 25 (Globo), Maike, 30, revelou já ter em mente o nome do participante que deseja colocar diretamente no Paredão.

O que aconteceu

Questionado por Eva, 31, sobre o assunto, ele admitiu que Vinícius, 28, é seu mais provável 'emparedado'. "Já decidiu quem vai pôr [no Paredão]?", indagou a bailarina. "Já. Por ora, se nada acontecer, o Vinícius", confirmou o representante comercial.

Vilma, 68, comemorou com um riso irônico o desejo de Maike de pôr Vinícius na berlinda. A mãe de Diogo Almeida, 40, acrescentou ainda que pensa em votar contra Thamiris, Diego, Daniele Hypolito ou Gracyanne Barbosa.

Renata, 33, e Eva, por sua vez, também expuseram suas pretensões de voto. "Acho que vou na Dani [Daniele Hypolito] ou na Aline", confidenciou Eva. "Ou Dani, ou Aline, ou Gracy", revelou Renata.

