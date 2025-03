BBB 25: Joselma explica por que deu Monstro a Thamiris: 'Carinho por ela'

Joselma, 54, explicou a Aline, 32, por que designou a Thamiris, 33, o Castigo do Monstro desta semana no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dona de casa quer ter a nutricionista como seu principal alvo na casa a partir de hoje. Segundo ela, trata-se de uma 'retribuição' ao fato de Thamiris ter escolhido seu genro, Guilherme, 27, para dormir fora da casa com Vinícius, 28. "O que ela deu [aos dois rapazes] foi pior do que o Castigo do Monstro, eu acho. Poderiam até ganhar uma prova e não ganharam."

Joselma, inclusive, pensa em votar contra Thamiris na formação do próximo Paredão. "Independente se alguém fosse votar nela ou não, eu estava decidida a votar nela."

Embora goste da irmã de Camilla, a sogra de Guilherme entende que precisa agir segundo a lógica da competição. "É o jogo. Eu disse, a partir de hoje, eu vou separar o coração. Gosto dela, tenho um carinho por ela, mas é o jogo."

