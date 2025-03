BBB 25: Delma se defende ao ser entrevistada como 'mais mentirosa da casa'

A dinâmica do Monstro desafiou Thamiris, 33, a entrevistar a pessoa que considerava 'a mais mentirosa' do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista se dirigiu a Joselma, 54, acusando-a de ter mentido para Renata, 33, sobre o que pensa desta. "Dona Delma, como a senhora se sente sendo uma pessoa mentirosa, levando em conta o Sincerão, em que a senhora não falou para a Renata o que sentia sobre ela?"

A sogra de Guilherme, 27, por sua vez, não gostou nada do que ouviu e negou ser mentirosa. "Como que eu sou mentirosa? Eu não falei [para Renata] porque não lembrava, porque foi em uma situação antes do almoço e estava todo mundo falando mal dela. Então, 'a mentirosa' é tudo mundo que estava no meio [do conflito]."

Delma acrescentou que lhe acha mais adequado o rótulo de 'vingativa' que o de 'mentirosa'. "Eu não me acho mentirosa. Falo as coisas que vem no meu coração. Só não soube falar a expressão certa [para Renata], só falei o que senti. Mentirosa não! Posso ser vingativa, aí eu aceito!"

