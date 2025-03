BBB 25: Após Aline, Thamiris também chora por briga: Não sou a pior pessoa

Depois de Aline, 32, foi a vez de Thamiris, 33, também cair no choro por conta da desavença que ambas tiveram no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A nutricionista admitiu para Gracyanne Barbosa, 41, estar ressentida por Aline tê-la acusado de hipocrisia. "Tudo o que eu fiz aqui com ela foi de coração, todas as trocas. Eu não sou a pior pessoa do mundo por conta da dinâmica da casa", afirmou, já às lágrimas.

A musa fitness confortou a amiga e lembrou que ela fez o que podia para se reconciliar com a policial. "Você tem que ser forte, isso que vai acontecer. Você sabe que isso aqui é um jogo. Você foi lá falar com ela, pedir desculpas de coração."

Thamiris lamentou, porém, que Aline não foi a única na casa a se afastar dela. "É horrível ficar nesse clima", desabafou a irmã de Camilla, 34.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas