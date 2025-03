BBB 25: Aline se indigna ao ser escolhida por Thamiris como 'a mais sonsa'

Thamiris, 33, deixou Aline, 32, indignada ao escolhê-la como a mais sonsa dentre o elenco do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Tudo começou quando o Big Boss mandou a nutricionista entrevistar "a pessoa mais sonsa da casa" - e Thamiris não teve dúvida em ir até Aline. A irmã de Camilla, 34, está cumprindo o Castigo do Monstro e 'bancando' o Plantão da Globo, tendo de fazer 'reportagens' com outros brothers.

A policial militar, por sua vez, ofendeu-se com o rótulo e acusou Thamiris de ser cara de pau. "Ah, então sou a pessoa mais sonsa? Jura? Que interessante! É surpreendente, é incrível, como você tem a capacidade de, para não se indispor com outras pessoas, escolher pessoas que eram próximas a você. Te acho extremamente cara de pau."

A irmã de Camilla achou exagerada a atitude da ex-affair de Diogo Almeida, 40. "Ai, Aline! Você está muito chata também!", reagiu ela, enquanto se afastava da policial.

