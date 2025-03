BBB 25: Aline e Thamiris batem boca na cozinha: 'Não fala mais comigo'

Aline, 32, e Thamiris, 33, voltaram a discutir por conta de a segunda ter atribuído à primeira o rótulo de "pessoa mais sonsa" do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Tudo começou quando a policial militar acusou a nutricionista de 'incoerente', por ter dito que gostava dela pouco antes de taxá-la de sonsa. "Me chamou para conversar aqui dizendo que super gostava de mim, que tinha uma relação profunda. Era melhor não ter me chamado, me fez perder tempo", disparou Aline.

Thamiris então se defendeu, dizendo que é obrigada pela dinâmica do Monstro a colocar colegas em determinados rótulos. "Aline, eu vou ter que escolher cada hora uma pessoa. É uma dinâmica. Que 'perder tempo', cara! Você chama todas as pessoas para conversar!"

Mesmo assim, a ex-dupla de Vinícius, 28, não perdoou a atitude da irmã de Camilla, 34. "Você fala demais, Thamiris. Não precisa conversar mais não, eu sou a pessoa mais sonsa da casa", ironizou.

Thamiris voltou a defender seu lado e acusou Aline de perseguir Guilherme, 27, e Joselma, 54. "Você não tem razão de nada, não! Agora, para você tudo bem ficar perseguindo o Gui e a dona Delma, porque não é você."

O bate-boca terminou com a policial exigindo que a nutricionista não lhe dirija mais a palavra. "Tem que ter vergonha na cara, minha filha! Não fala comigo mais, porque sonsa eu não sou!"

