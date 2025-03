BBB 25: Aline cai no chorro após bate-boca com Thamiris: 'Lamentável'

A discussão que teve com Thamiris, 33, abalou visivelmente o emocional de Aline, 32, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A policial militar caiu no choro após bater boca com a nutricionista na cozinha da casa. "Lamentável, viu! Eu sinto de coração que ela está se enganando. Está fazendo uma escolha errada", cravou.

Ela admitiu estar muito magoada com a atitude de Thamiris ao taxá-la de 'a mais sonsa'. "Mas, como eu digo, todo mundo é adulto aqui. Sinto muito mesmo, eu não tenho como dizer que não estou triste."

Vitória Strada, 28, e Joselma, 54, abraçaram a policial e trataram de consolá-la. "Não é bom ficar guardando muito tudo. Não é bom também."

