Antonio Tabet anuncia saída do Porta dos Fundos

O Porta dos Fundos anunciou hoje a saída de Antonio Tabet, Ian SBF e o canal Paramount da empresa; os três faziam parte do quadro societário da companhia. A informação foi confirmada pelo próprio Tabet, por meio das redes sociais.

O que aconteceu

Nas redes oficiais do Porta dos Fundos, uma publicação anunciou a saída de Tabet e Ian SBF e celebrou os 13 anos de contribuição dos sócios, além de deixar o espaço aberto para futuras parcerias. "Não existiria o Porta sem a visão, as ideias, o talento, o senso de humor e a dedicação dos dois", diz a legenda.

Ian inventou um jeito novo de filmar e editar que virou sinônimo de Porta dos Fundos. Antonio Tabet foi uma máquina de vídeos virais e personagens antológicos que vão deixar saudades. Por essas e outras vão seguir com a gente, do jeito que for. Não é um adeus, mas tampouco é um até logo. É mais um "a gente vai se falando", mas um "vai se falando" paulista, que se fala mesmo, não de carioca. A porta segue aberta - e mais, escancarada - para futuras parcerias.

O Porta dos Fundos foi criado em 2012 e ficou popular por vídeos de humor nas redes sociais. Agora, Fabio Porchat, Gregorio Duvivier e João Vicente de Castro seguem como sócios.

No Instagram, Antonio Tabet agradeceu aos "funcionários, amigos e principalmente ao público" do Porta dos Fundos. "Sim... Como vocês viram no perfil oficial da empresa, eu, o Ian e a Paramount deixamos o Porta dos Fundos. Fizemos história e seguiremos fazendo. Quero agradecer aos funcionários, amigos e principalmente ao público que esteve conosco ao longo desta jornada. A gente segue se amando e levaremos vocês conosco (muitos literalmente)."

Para o futuro, só posso dizer o famigerado "vem coisa boa por aí", com novos parceiros, novas ideias, novos projetos, novos sucessos (sempre!) e, claro, incluindo o Peçanha que segue lotando teatros por todo o Brasil.

Ian também falou sobre a saída no Instagram e disse haver "muita coisa vindo aí para todos nós". Ele ressaltou o filme "A Própria Carne", terror que chega este ano aos cinemas, e a nova temporada da animação "Sociedade da Virtude", da Max.