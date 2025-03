Mansão de 'Anora' custa R$ 170 milhões e foi lar da 'Paris Hilton russa'

Vencedor do Oscar, "Anora" foi filmado na mansão mais cara do Brooklyn, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Mansão onde o filme foi filmado é avaliada em R$ 170 milhões e fica em Mill Basin, no Brooklyn. Propriedade tem área 1.300 metros quadrados, com cinco quartos e banheiros, piscina, teatro privativo e materiais feitos com ônix —uma pedra semipreciosa— nos banheiros.

Diretor Sean Baker queria encontrar a "mansão mais cara do Brooklyn" para o filme. Ao buscar o imóvel, descobriu que foi construído por uma família de oligarcas russos, sendo perfeita para a história do filme.

Casa pertenceu a Anna Anisimova, conhecida como a "Paris Hilton russa". Mansão teve diversos proprietários influentes ao longo dos anos, tornando-se um ícone da região, situada numa península privada à beira-mar.

Veja fotos:

Mansão de 'Anora' custa R$ 170 milhões Imagem: Reprodução/Corcoran Group Real Estate

