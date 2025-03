Anitta diz não se arrepender de nada do fez pelo sucesso: 'Não me culpo'

Qual é o preço da fama? Anitta, 31, se tornou uma das maiores popstars do Brasil. A persona de Larissa de Macedo Machado foi a responsável por levar o funk do Rio de Janeiro para os quatro cantos do mundo, lançou carreira internacional e virou top 1 global. Porém, no documentário "Larissa: O Outro lado de Anitta" (Netflix), fica evidente que a dualidade entre a persona e a pessoa real fizeram a artista viver por anos com um vazio sem explicação.

Não me arrependo. Foi o que tinha que ser. Bom é ter sabedoria para não se culpar e recalcular a rota na hora certa.

Anitta, em entrevista exclusiva para Splash

"Anitta fez da Larissa uma pessoa mais forte"

Documentário explora como Larissa, a mulher por trás da artista, lida com o impacto de ser vista como Anitta. Além disso, Larissa somente "aparece" para pessoas com relação íntima na vida da celebridade e carrega um estilo de vida mais pacato comparado com sua persona.

Filmagens deixam claro as horas em que Larissa está na ativa em momentos íntimos e a hora que Anitta assume às rédeas das situações. Para a cantora, expor a troca constante de personalidade que gerou um colapso emocional foi uma mensagem ao público que busca se encontrar.

Tem pessoas que chamam de coragem [em expor], eu prefiro chamar de "verdade". Esse doc não é só sobre mim, mas sobre como podemos viver melhor também. Nos encontrarmos dentro de nós mesmos.

Ao longo do documentário, Larissa abre o coração para expor medos, atritos e conflitos do passado. A persona Anitta, nas palavras da cantora, foi essencial para fazer o seu lado real não sucumbir. "A Larissa era uma pessoa anônima e cheio de sonhos ainda a se realizar. A Anitta fez da Larissa uma pessoa mais forte, resiliente e madura".

A Anitta foi uma persona criada para que a Larissa tivesse força e coragem de seguir adiante com seus sonhos. Acredito que assistindo o doc isso fica claro.

Anitta é a responsável pelas tomadas de decisões referentes a carreira artística, segundo as filmagens. É a cantora quem pega o celular para resolver problemas quando algo não está como o planejado. Passado três anos das filmagens, a artista garante que está vivendo outro momento e está "mais calma".

Eu vejo isso tudo com muita distância hoje em dia. Não me arrependo de ter agido dessa forma - foi preciso dentro do cenário da época. Mas hoje não é mais assim. Eu tenho uma equipe maravilhosa e aprendi a delegar e a descansar.

A cantora não quis entrar em detalhes sobre como ficou a relação com o diretor Pedro Cantelmo. Ela, que viveu um romance na adolescência e ao longo das filmagens, não quis abrir o que motivou o fim do relacionamento recente. "Não temi [expor o romance no doc]."

Encerramento do projeto audiovisual de Anitta traz o recado de que é possível ser feliz sem ser milionário. Ela diz que suas personalidades estão conectadas e a meta é ser feliz independentemente do lugar.

[Meu recado ao público é] que nunca é tarde para se encontrar.

O que é "Larissa: O Outro lado de Anitta?"

O documentário oferece um olhar profundo sobre a jornada de autodescoberta da cantora. Com o olhar íntimo de um antigo crush da juventude, o filme revela ao mundo quem é a verdadeira Larissa.

A produção ainda explora momentos icônicos da carreira da "girl from Rio", com cenas de bastidores do Carnaval no Rio de Janeiro, conquistas em premiações internacionais, o sucesso global com o hit "Envolver" e a apresentação histórica no Coachella.

Dirigido por João Wainer e Pedro Cantelmo, com roteiro de Maria Ribeiro, a produção executiva é de Felipe Britto e Melanie Chapaval Lebensztajn, da Ginga Pictures.