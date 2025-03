Aline e Diego defendem mudanças no Paredão do BBB: 'Poupando muita gente'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada deste sábado (8), Aline e Diego Hypolito conversaram sobre a dinâmica do jogo e apontaram a necessidade de mudanças no próximo Paredão do BBB 25. A dupla destacou que muitos participantes ainda não enfrentaram a berlinda e que isso pode estar relacionado ao medo de votar.

O que houve

O cenário de Paredão que eu tô vendo é algo, tipo, tá poupando muita gente! Tem gente que nem no Paredão sonhou passar, gente! [...] Mas sabe o que é isso, também? Eu vejo um bocado de gente com medo de votar!

Aline

Aline também ressaltou que focar sempre nos mesmos alvos pode ser prejudicial para o andamento do jogo. "Se a gente ficar votando só nas mesmas pessoas a gente não vai sair do lugar também", comentou a policial.

Diego concordou com a visão da colega e defendeu uma reviravolta na próxima formação de Paredão. "Eu acho que a gente tem que mudar totalmente o cenário nesse Paredão".

Aline ainda questionou o excesso de proteção a alguns brothers e o impacto disso na reta final do reality. "Fulano vai ficando, você vai dando espaço e cedendo pra pessoas que, tipo, são pessoas que realmente você entende que são seus aliados e quer chegar na final? Não. Então, pra quê tanto protecionismo?", destacou a baiana.