Vitória parabeniza Maike, que responde: 'Parte desta liderança é sua'

Vitória Strada parabenizou Maike por vencer a Prova do Líder do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A atriz deu um abraço no novo Líder, que também ganhou um apartamento e realizou o sonho de poder dar um lar para a mãe. Maike atribuiu a conquista à atitude de Vitória, que não o tirou da dinâmica.

Vitória: "Ganhou um apartamento! Parabéns!".

Maike: "Valeu. Obrigado. Parte desta liderança é sua, você sabe, né?".

Vitória: "Parabéns. Parabéns mesmo. A gente estava lá falando o quanto que essa prova estava f*da. Estava muito f*da mesmo. Você é f*da. Parabéns. Não sei como você aguentou".

Maike: "Estava f*da. E eu já cheguei com vontade de ir ao banheiro, mano! Já entrei na prova com vontade de ir ao banheiro. Gases, vontade de fazer xixi e muita, muita dor nas costas".

