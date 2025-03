Vinicius desiste da Prova do Líder no BBB 25: 'Tô com fome, tô disperso'

Vinicius foi o nono eliminado da Prova do Líder na madrugada desta sexta-feira (7) no BBB 25 (Globo).

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

O brother apertou o botão e resolveu desistir da disputa pela liderança. "Ia perder tempo. Tô com dor no estômago, tô disperso, meu corpo está doendo. Vou ficar lá me esforçando à toa?", frisou o participante.

O amigo de Aline continuou com as explicações. "Não estou com vontade de ir ao banheiro, mas estou sentindo o meu corpo cansado. Como vou competir com Renata e Maike?", perguntou Vinicius.