Veja primeiras fotos do salão de beleza de Glorinha em 'Garota do Momento'

Glorinha (Mariana Sena) vai abrir seu próprio salão de beleza nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo). Splash traz com exclusividade as primeiras fotos do estabelecimento.

O que vai acontecer

Nos próximos capítulos, Glorinha realizará o sonho de abrir um salão de beleza. O local se chamará Trançado Fino.

Em cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado (8), ela receberá a ajuda de amigos para abrir o estabelecimento. Beatriz (Duda Santos), Ulisses (Ícaro Silva), Vera (Tatiana Tiburcio) e Sebastião (Cridemar Aquino) irão auxiliar a jovem na reforma e na organização do salão de beleza.

Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Beatriz (Duda Santos) e Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

O salão de beleza de Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

