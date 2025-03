Reta final de 'Mania de Você' tem personagem afogado e Mavi feito de trouxa

No capítulo desta sexta-feira (7) de "Mania de Você" (Globo), Mércia finge concordar com Molina quando ele diz o que pensa em fazer com Iberê e Luma.

A megera dopa o amante e coloca o empresário na banheira.

Viola finge perdoar Mavi e pergunta se ele seria capaz de lhe dar todo o seu dinheiro como prova de amor.

Mércia (Adriana Esteves) e Molina (Rodrigo Lombardi) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Luma pede segredo a Iberê sobre Molina, e conta para Rodhes que ele está vivo. Luma manda uma carta anônima para Julius Eyer. Hugo pede a Iarlei que cuide de sua família após sua partida. Cristiano descobre que Daniel e Michele se amam.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.